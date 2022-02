Il cambiamento climatico potrebbe cambiare radicalmente la trasmissione di malattie

Se uno studio dello scorso gennaio ha mostrato un legame tra cambiamento climatico e aumento dei calcoli renali, questa volta una nuova analisi ha dimostrato il possibile rapporto tra le fluttuazioni di temperatura e la trasmissione di malattie. Ecco perché sarà sempre più difficile prevedere le conseguenze del cambiamento climatico.

Questa ricerca pubblicata su Science Daily ha visto il team di esperti guidati da Pepijn Luijckx e Charlotte Kunze esaminare la risposta di due organismi – un crostaceo chiamato Daphnia magna e il parassita intestinale Odospora colligata – a seconda delle fluttuazioni giornaliere di temperatura e altri regimi. In tutto se ne contano tre: temperatura costante, fluttuazioni giornaliere di +/- 3°C e ondate di calore di tre giorni di 6°C sopra la temperatura ambiente. In questi contesti, hanno misurato la vita del crostaceo, la fertilità, lo stato dell’infezione e il numero di spore di parassiti all’interno dell’intestino.

Ciò che è stato scoperto è un calo dell’infettività nel caso delle fluttuazioni giornaliere di 3° C, mentre in caso di temperatura costante o ondata di caldo il carico di spore rimaneva il medesimo. Tuttavia, si nota anche che il numero di spore è aumentato dopo l’ondata di caldo mentre la temperatura costante di fondo era di 16 °C; ciò proverebbe un effetto diverso sul parassita e sull’organismo ospite a seconda della prossimità della temperatura di fondo alla temperatura ottimale per la vita del primo.

Come spiegato da Luijckx, “i nostri risultati mostrano che la variazione di temperatura altera l'esito delle interazioni ospite-patogeno in modi complessi. […] Ciò significa che i cambiamenti dei modelli di variazione climatica, sovrapposti ai cambiamenti delle temperature medie dovuti al riscaldamento globale, possono avere effetti profondi e imprevisti sulla dinamica della malattia”.

Altro impatto del cambiamento climatico riguarda il triste destino del caffè su scala globale.