Il cambiamento climatico sta colpendo duramente le profonde correnti oceaniche

Il riscaldamento globale sta cambiando radicalmente i nostri ecosistemi, soprattutto per quanto riguarda quelli marini e oceanici. Un nuovo studio sembra confermare i nostri peggiori timori: il cambiamento climatico sta mutando anche le profonde correnti oceaniche.

Gli scienziati hanno esaminato una lunga sfilza di dati, partendo da alcune informazioni preistoriche che risalgono a più di 66 milioni di anni fa. Paragonando i dati di questa lunga scala temporale fino ad oggi, e mettendo a confronto gli stessi dati su 293 siti diversi, si è osservata come è cambiata la forza delle correnti oceaniche nel corso del tempo.

La scoperta più evidente è stata che queste correnti sono strettamente correlate alla temperature delle acque. Un segno di certo non incoraggiante visto quanto sta accadendo con il riscaldamento globale e l'innalzamento dei livelli (e delle temperature) di tutte le superfici acquatiche della Terra.

Il team ha scoperto che negli ultimi 13 milioni di anni la velocità nelle parti più profonde dell'oceano è complessivamente rallentata, ma - con il moderno aumento delle temperature - le correnti starebbero già iniziando ad acquisire nuova velocità.

Queste correnti sono la chiave per l'intero modello climatico del nostro pianeta, ma non solo: senza di esse non ci sarebbe stata la giusta proliferazione della vita marina, capace di trasportare per migliaia di chilometri tantissimi esseri viventi.

È di vitale importanza mantenere le profonde correnti oceaniche al sicuro da cambiamenti bruschi, evitando sia che rallentino troppo sia che accelerino in modo eccessivo.

"I dati satellitari in genere utilizzati per informare i modelli oceanici coprono solo pochi decenni, portando a una scarsa comprensione della variabilità oceanica a lungo termine", ha affermato la scienziata Adriana Dutkiewicz dell'Università di Sydney, in Australia e a capo dello studio pubblicato su Geology. "Questo ci ha spinto a guardare l'antichissima documentazione geologica delle acque profonde per decifrare i possibili cambiamenti".

Più scopriamo come si sono evolute le correnti oceaniche con il passare dei milioni di anni, più saremo in grado di fare previsioni plausibili su come il riscaldamento globale muterà il volto dei nostri oceani.

Nelle conclusioni degli scienziati si evince che in futuro le correnti oceaniche accelereranno intensamente, e ciò potrebbe portare a seri scompensi nella vita marina ma anche in quella planetaria complessiva. Ulteriori studi sono già in corso per approfondire la seria e complessa questione.

