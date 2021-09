Cambiamento climatico: le conseguenze economiche sono state sottovalutate

Lo studio, pubblicato sull' Environmental Research Letters, che racchiude il minuzioso lavoro di un team internazionale di scienziati con base all'UCL di Londra, ha scoperto come entro la fine di questo secolo, il danno economico potrebbe essere sei volte superiore rispetto a quanto stimato in precedenza.

Proiezioni del genere spesso aiutano i governi di tutto il mondo a calcolare i costi, ed i benefici, relativi alla riduzione delle emissioni di gas serra. Tuttavia, l'analisi precedente ha mostrato che i modelli utilizzati possono ignorare rischi importanti e quindi sottovalutarne alcuni aspetti fondamentali.

Attualmente infatti, la maggior parte dei modelli si concentra sui danni a breve termine, presupponendo che il cambiamento climatico non abbia un effetto duraturo sulla crescita economica , nonostante le crescenti prove del contrario. Tanto è vero che, eventi estremi come siccità, incendi, ondate di calore e tempeste possono causare danni economici a lungo termine a causa del loro impatto sulla salute, sui risparmi delle comunità e sulla produttività del lavoro.

Gli autori dello studio hanno quindi prima aggiornato uno dei tre modelli di economia climatica utilizzati per stabilire il prezzo del carbonio attraverso le decisioni politiche nazionali, successivamente lo hanno utilizzato per esplorare l'impatto delle variazioni climatiche di anno in anno ed i relativi tassi di ripresa economica dopo gli eventi anomali.

I risultati della ricerca mostrano come entro il 2100, tenendo conto degli effetti del cambiamento climatico sulla crescita economica, il PIL globale potrebbe essere inferiore del 37% rispetto a quello che sarebbe senza gli impatti del riscaldamento. Senza contare i danni duraturi, esclusi dalla maggior parte delle stime, il dato sarebbe quindi inferiore di circa il 6%, il che significa che gli impatti sulla crescita potrebbero aumentare i costi economici del cambiamento climatico di un fattore sei.

Il dott. Chris Brierley (dell' UCL Geography di Londra) coautore dello studio, ha però affermato: "non sappiamo ancora precisamente quanto effetto avrà il cambiamento climatico sulla crescita economica a lungo termine, ma è improbabile che sia zero, come ipotizzato dalla maggior parte dei modelli economici."

"Il cambiamento climatico", ha proseguito, "rende molto più probabili eventi dannosi come la recente ondata di caldo in Nord America e le inondazioni in Europa. Se smettiamo di presumere che le economie si riprendano da tali eventi entro pochi mesi, i costi del riscaldamento sembrano molto più alti di quanto solitamente dichiarato. Abbiamo ancora bisogno di un una migliore comprensione di come il clima alteri la crescita economica, ma anche in presenza di piccoli effetti a lungo termine, il taglio delle emissioni diventa molto più urgente".

I ricercatori hanno aggiornato il modello climatico economico anche per tenere conto dei progressi della scienza del clima negli ultimi dieci anni, nonché dell'effetto dei cambiamenti ambientali sulla variabilità delle temperature medie annuali, entrambi fattori importanti per quanto riguarda l'aumento del costi previsti, scoprendo come il "costo sociale del carbonio" (SCCO2) sia diventato un indicatore cruciale del livello d'urgenza per la nostra società.

"La combustione di CO2 ha un costo per la società, anche se non è direttamente evidente nei nostri portafogli. Le emissioni di ogni persona potrebbero benissimo comportare un costo per l'umanità di oltre 1.300 dollari all'anno, che salgono a oltre 15.000 una volta che gli impatti del cambiamento climatico sull'economia sono stati inclusi", ha concluso il dr. Brierley.