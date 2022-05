Il cambiamento climatico sta creando una nuova era di malattie infettive

Secondo un nuovo studio recentemente pubblicato, almeno 15.000 casi di virus emergeranno tra le specie nei prossimi 50 anni. Molti di questi agenti patogeni saranno alimentati dal cambiamento climatico, che sta alimentando una diffusione di malattie che mettono a rischio gli animali e, di conseguenza, anche gli esseri umani.

Come fa il cambiamento climatico a creare queste malattie? Tutto ha inizio dagli animali: molte specie saranno costrette a trasferirsi in nuove aree per trovare condizioni più adatte a vivere. Ovviamente virus e batteri che vengono trasportati da queste creature andranno con loro, innescando una diffusione tra specie che non hanno mai interagito prima.

I ricercatori della Georgetown University hanno scoperto che almeno 10.000 tipi di virus in grado di infettare l'uomo circolano nella popolazione di animali selvatici. Oltre al cambiamento climatico, anche l'espansione urbana e la distruzione di aree naturali a causa dell'agricoltura sta peggiorando ulteriormente questo problema.

Ciò in pratica comporta la circolazione di virus tra specie che prima non avevano interagito. Ci saranno, secondo lo studio, cambiamenti significativi dell'area geografica di quasi 3.200 specie di mammiferi a causa dei cambiamenti climatici fino al 2070. Verranno attivati quindi 15.000 eventi di trasmissione tra specie diverse, prevede il team sull'illustre rivista Nature.

Ci sono dei modi per evitare queste possibili tragedie: attuando una sorveglianza della fauna selvatica e conducendo contemporaneamente studi sui cambiamenti ambientali. "Quando un pipistrello brasiliano arriva fino agli Appalachi, dovremmo cercare di sapere quali virus ci saranno", ha affermato l'autore principale dello studio Colin Carlson in una nota. "Cercare di individuare questi possibili salti dell'ospite in tempo reale è l'unico modo in cui saremo in grado di impedire pandemie future".