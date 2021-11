Il cambiamento climatico sta facendo divorziare gli albatros

Il cambiamento climatico è colpevole di molte cose, dalla riduzione dei raccolti fino al cambiamento della luminosità della Terra. Oggi c'è un'altra conseguenza (non voluta) del riscaldamento del nostro pianeta: gli albatros stanno divorziando. Questi sono uccelli monogami, ma lo stress del cambiamento climatico ha messo a dura prova il loro amore.

Questi "divorzi" vengono causati quando le specie monogame subiscono una sorta di "disconnessione" tra loro e il partner, che causa infertilità o la nascita di pulcini malati. Per confermare scientificamente queste affermazioni, gli esperti hanno condotto un nuovo studio che è stato poi pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society B.

Dopo aver raccolto prove dal 2003, gli esperti infine hanno tratto le loro conclusioni: il cambiamento climatico è davvero coinvolto nelle rotture delle coppie tra albatros. Le coppie di albatros avevano maggiori probabilità di divorziare dopo i fallimenti riproduttivi; ed è proprio il riscaldamento climatico a causare questi problemi.

"Per la prima volta - almeno per quanto ne sappiamo - documentiamo gli effetti dirompenti di condizioni ambientali difficili sui processi di riproduzione di una popolazione monogama, potenzialmente mediati da maggiori costi riproduttivi, cambiamenti nella fenologia e stress fisiologico", scrivono gli autori dello studio. "Il divorzio guidato dall'ambiente può quindi rappresentare una conseguenza trascurata del cambiamento globale".