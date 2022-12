Cambiamento climatico: Europa e Stati Uniti si 'sfidano'

Recentemente Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha esposto le sue preoccupazioni riguardo la scelta degli Stati Uniti d'America di modificare i propri piani ed obiettivi sulla salvaguardia del clima, emanando una nuova legge a riguardo. Quali potrebbero essere le conseguenze?

Secondo la politica tedesca, per "correre ai ripari" l'Unione Europea dovrebbe perfezionare le sue regole sugli aiuti di Stato, prendendo anche in considerazione maggiori finanziamenti per la transizione verde, così da poter compensare eventuali peggioramenti.

Queste sue riflessioni sono arrivate proprio un giorno prima della riunione ministeriale del Consiglio Commerciale e Tecnologico USA-UE, che si terrà presso l'Università del Maryland dove, molto probabilmente, la nuova legge statunitense sarà un acceso argomento di discussione.

La legge federale in questione, nota come Inflation Reduction Act, è stata approvata quest'estate, divenendo da subito un punto controverso in Europa, con proteste marcate riguardo al fatto che Washington starebbe tentando di attirare investimenti esteri, con importanti sussidi, da imprese non legate alle restrizioni ambientali.

La stessa von der Leyen, in un discorso al Collegio d'Europa a Brugge (in Belgio), ha affermato: "In Europa dobbiamo adempiere ai nostri compiti per perseguire i nostri obiettivi, ma allo stesso tempo dobbiamo lavorare con gli Stati Uniti per mitigare gli svantaggi competitivi".

"L'Inflation Reduction Act potrebbe portare ad una concorrenza sleale, comportando una chiusura dei mercati ed una frammentazione delle stesse catene di approvvigionamento critiche, che sono già state sfibrate dal periodo pandemico", ha aggiunto.

Ma come potrebbe rispondere l'Unione Europea? Secondo la Presidentessa, le 27 nazioni dovrebbero concentrarsi nel migliorare il quadro degli aiuti di Stato, così da facilitare gli investimenti pubblici, rivalutando la necessità di ulteriori finanziamenti per il passaggio alle tecnologie verdi.

Ovviamente la collaborazione con gli Stati Uniti rimane un punto fondamentale per affrontare alcuni degli aspetti più preoccupanti proprio della sua nuova legge. La von der Leyen ritiene infatti che UE ed USA dovrebbero cooperare per far avanzare la transizione verde concordando, ad esempio, standard comuni per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici o materie prime fondamentali per le tecnologie "green", la cui produzione e lavorazione sono controllate dalla Cina.

"Europa e Stati Uniti hanno tutte le capacità di poter costruire un'alternativa a questo monopolio. L'idea alla base è semplice: la cooperazione con partner ed alleati sull'approvvigionamento, sulla produzione e sulla lavorazione di tecnologie verdi ci darà la possibilità di essere autonomi", ha concluso la von der Leyen.

Purtroppo la crisi climatica è un problema con cui dobbiamo per forza fare i conti, soprattutto ora che sappiamo, dopo una nuova ricerca, che l'Europa si sta riscaldando più velocemente del resto del mondo.