Cambiamento climatico: gli eventi estremi possono portare alla morte?

I ricercatori Ziad El-Khatib e Johan von Schreeb, del Karolinska Institutet in Svezia, insieme ai colleghi Sanni Yaya dell'Università di Ottawa, ed Amirkhani e Ghaemimood del Baháʼí Institute for Higher Education, sono gli autori di uno studio che volge lo sguardo sulla relazione tra eventi meteorologici estremi e decessi. Ecco cosa hanno scoperto.

Secondo la ricerca, recentemente pubblicata sulle pagine di Preventive Medicine Reports, ci sarebbe un legame concreto tra gli squilibri termici e l'aumento delle emissioni di CO2 a livello globale, con l'aumento dell'incidenza dei casi di mortalità.

Il documento ha coperto un lungo periodo di studi, che va dal 1999 al 2018, esaminando il numero di decessi dovuti a tre tipi di eventi meteorologici estremi (ondate di caldo, ondate di freddo, condizioni invernali rigide) nei paesi a basso, medio ed alto reddito.

I risultati hanno mostrato come la maggior parte dei decessi correlati alle ondate di freddo si sia verificata nei paesi a reddito medio, seguiti da quelli ad alto reddito. Lo studio ha anche rilevato la probabilità che avvengano più decessi durante le ondate di caldo rispetto a quelle di freddo, o comunque al rigido clima invernale, in particolare nei paesi ad alto reddito.

Inoltre, è stato dimostrato come l'aumento delle emissioni di CO2 potrebbe comportare un incremento del numero di decessi durante gli eventi meteorologici avversi.

Queste ricerche, che studiano la relazione tra condizioni meteorologiche estreme e salute, sono incredibilmente rilevanti per il mondo in cui viviamo, poiché l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che, tra il 2030 e il 2050, ci saranno circa 250.000 morti in più all'anno a causa del cambiamento climatico.

Sapere come, ed in che misura, la vita e la salute sono influenzate dagli eventi esterni sarà determinante per far fronte ad un mondo in continua evoluzione. Infatti, come afferma il prof. Ziad el-Khatib, uno degli autori dell'articolo, "Noi umani siamo parte integrante del mondo. La nostra vita cambia il mondo che ci circonda ed è anche profondamente influenzata dall'ambiente in cui viviamo. Ciascuno influisce sull'altro, e questa è la causa di ogni cambiamento significativo".

Per restare in argomento, sapete che il cambiamento climatico potrebbe cambiare la trasmissione delle malattie? Inoltre, il cambiamento climatico danneggia gli oceani più velocemente del previsto.