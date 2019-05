Il cambiamento climatico potrebbe far diventare ciechi polpi, granchi e calamari

Il riscaldamento globale sta avendo un effetto nefasto sulla fauna del mondo, e più il tempo scorre, più gli scienziati, purtroppo, scoprono gli effetti negativi che sta avendo questo cambiamento sul mondo.

I biologi marini hanno appena dimostrato, per la prima volta, che i bassi livelli di ossigeno nell'acqua possono far diventare ciechi gli invertebrati marini. Molti di questi animali, esattamente come la stragrande maggioranza delle specie sulla Terra, adoperano la vista per sopravvivere.

Negli umani la mancanza di ossigeno (una condizione patologica chiamata ipossia) può avere un impatto significativo sulla vista. Nel 2017 i biologi Lillian McCormick e Lisa Levin, della Scripps Institution of Oceanography, ipotizzarono che questa condizione potesse valere anche per gli organismi marini. Ed avevano ragione.

Raccogliendo le larve di diversi animali marini (del calamaro, del polpo, del granchio tonno e del granchio di roccia), i ricercatori le hanno poi posizionate in uno strumento con acqua di mare con poco ossigeno, ed esposte a condizioni di luce studiate per suscitare una risposta visiva, monitorata con elettrodi collegati alla retina.

Non appena il livello di ossigeno si abbassava al di sotto di quello che si trova tipicamente sulla superficie dell'oceano, la loro vista diminuiva, e alcune specie sono diventate quasi completamente cieche.

Tutte e quattro le specie hanno comunque avuto una perdita di vista tra il 60 e il 100%. La "buona notizia" è che dopo che l'ossigeno è tornato alla normalità, la vista della maggior parte delle specie è tornata alla normalità.

Gli oceani hanno perso una quantità significativa di ossigeno negli ultimi 50 anni, questo fenomeno potrebbe far ridurre in modo drastico la popolazione di questi animali. Durante la notte, le larve di questi animali salgono in superficie per cercare cibo, la diminuzione della loro vista potrebbe renderli molto più esposti ad attacchi dei predatori.

A causa nostra, l'estinzione della specie corre più velocemente dell'evoluzione di quest'ultima, e alcuni batteri che producono il 10% dell'ossigeno sulla Terra stanno morendo per la plastica.