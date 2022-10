Il cambiamento climatico mette a rischio il 90% delle specie marine

Il riscaldamento globale, quindi anche degli oceani, insieme agli estremi climatici sempre più frequenti, stanno spingendo molte delle specie marine verso luoghi più profondi, più settentrionali e più freschi, alterando il loro comportamento e cambiando gli ecosistemi in modi radicali e senza precedenti. Mettendo a rischio ben il 90% di loro.

Vi è un urgente bisogno di capire in che modo le mutevoli condizioni climatiche influiscano sulla vita marina, così da poter pianificare e sviluppare approcci di adattamento per gestirla efficacemente in caso di cambiamento climatico estremo.

Per questo motivo, in un nuovo studio pubblicato su Nature Climate Change, un team internazionale di ricercatori ha sviluppato l'indice di rischio climatico per la biodiversità, valutando le possibilità di sopravvivenza per quasi 25.000 specie marine ed i loro ecosistemi.

Questo nuovo lavoro, su pesci, batteri, piante e protozoi che vivono entro 100 metri di profondità negli oceani del mondo, pone le basi per supportare gli approcci climaticamente intelligenti verso una gestione equilibrata e la conservazione della vita marina.

Secondo il modello, nello scenario peggiore, in cui le emissioni portano ad un aumento della temperatura atmosferica globale da 3 a 5 gradi Celsius, circa il 90% di tutta la vita marina potrebbe scomparire.

Hanno però anche scoperto che se le emissioni venissero ridotte nella misura delineata dall'Accordo di Parigi sul clima, mantenendo quindi l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi Celsius, il rischio di estinzione sarebbe ridotto di ben il 98%.

I ricercatori hanno inoltre dimostrato come i predatori più grandi sarebbero quelli più a rischio, così come le specie ittiche nelle aree in cui sono pesantemente pescate dagli esseri umani. Quelli invece a rischio più basso, includono le varietà di piccole dimensioni e con una vita più breve.

D'altronde, il riscaldamento globale è ormai un problema che non possiamo più trascurare. Secondo recenti studi il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico per l'umanità, oltre al fatto che a a causa dell'aumento delle temperature i ghiacciai sono sempre più a rischio scioglimento.