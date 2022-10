'Invasione' di primati a causa del cambiamento climatico?

Un recente studio, pubblicato sulla rivista PNAS, mette in luce la possibilità che molte specie arboricole di primati, per colpa del cambiamento climatico, possano modificare le loro abitudini ed iniziare a vivere sulla terra, con il rischio di generare problemi con l'uomo e gli animali domestici. Rischio "Pianeta delle Scimmie"?

La ricerca, effettuata dal dott. Timothy Eppley del San Diego Zoo Wildlife Alliance (SDZWA), ha preso in esame ben 47 specie di scimmie e lemuri, scoprendo come il riscaldamento globale e la deforestazione stiano portando questi animali, che vivono notoriamente sugli alberi, a scendere sulla terra, dove potrebbero essere maggiormente un rischio.

L'autore ha esaminato oltre 150.000 ore di dati di osservazione raccolti in 68 siti tra le Americhe ed il Madagascar, frutto di una straordinaria collaborazione mondiale, con 118 coautori provenienti da ben 124 istituzioni uniche.

"Questo studio è iniziato proprio da una discussione tra colleghi. Infatti, avevamo notato in molti come diverse popolazioni di primati arboricoli trascorressero molto più tempo a terra di quanto ci si aspettasse", ha affermato il dottor Eppley.

L'influenza dei fattori ecologici, comprese le potenziali pressioni indotte dall'uomo e/o i tratti specifici della specie, agiscono attivamente sul livello di terrestrità (tempo trascorso a terra) nei primati arboricoli, ed il cambiamento climatico estremo non fa altro che esacerbare tale situazione.

Le specie abituate a consumare meno frutta ed a vivere in grandi gruppi sociali avranno maggiori probabilità di scendere a terra, poiché questi tratti agiscono come un potenziale "preadattamento" al cambiamento. Inoltre, i primati che già vivono in ambienti molto caldi e con una copertura ombrosa inferiore saranno più propensi ad adattarsi ad una vita al suolo.

"È possibile che trascorrere più tempo a terra possa aiutare i primati a mitigare gli effetti del degrado forestale e dei cambiamenti climatici; tuttavia, per le specie meno adattabili, saranno necessarie strategie di conservazione rapide ed efficaci per garantirne la sopravvivenza", ha spiegato il dott. Eppley.

Comunque, vi è da considerare come il passaggio da uno stile di vita arboricolo a quello terrestre sia già avvenuto in precedenza nell'evoluzione dei primati, ma i rapidi cambiamenti attuali rappresentano in ogni caso una seria minaccia.

Il dott. Giuseppe Donati, della Oxford Brookes University, ha aggiunto: "Sebbene condizioni ecologiche simili possano aver influenzato i precedenti spostamenti evolutivi dei primati arboricoli, inclusi gli ominidi, verso la vita terrestre, è chiaro che l'attuale ritmo di deforestazione ed cambiamento climatico mettono in grave pericolo la maggior parte di quelle specie."

Rimanendo in tema, è di pochi mesi fa la notizia di alcuni macachi impazziti che hanno invaso una città giapponese.