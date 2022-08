Se le api si estinguessero gli esseri umani dovrebbero cambiare totalmente i loro paradigmi alimentari, poiché molto di quello che può essere trovato nei supermercati, incredibilmente, esiste grazie a questi piccoli insetti impollinatori. Tuttavia il cambiamento climatico sta mutando orribilmente le nostre amate api.

Le creature, infatti, risultano essere più frastagliate e asimmetriche. Così come suggeriscono due articoli pubblicati recentemente sul Journal of Animal Ecology, l'analisi di esemplari di api provenienti da tutto il Regno Unito suggerisce che stanno tutti reagendo negativamente durante il loro sviluppo quando il clima è più caldo e umido.

I risultati descritti sono considerati allarmanti. "Queste condizioni diventeranno più frequenti a causa del cambiamento climatico e ciò significa che i bombi potrebbero vivere un periodo difficile nel 21° secolo", ha dichiarato il coautore senior Richard Gill, dell'Imperial College di Londra. Non è certamente una novità, poiché le popolazioni di grandi api sono particolarmente minacciate e mettono a serio rischio il 75% delle 115 migliori colture alimentari globali.

"Speriamo di essere in grado di prevedere dove e quando i bombi saranno più a rischio e riuscire ad attuare un'azione di conservazione efficace", ha dichiarato il coautore dello studio Andres Arce dell'Università del Suffolk. Uno studio in passato affermato che, se si riscaldano troppo, le api possono esplodere: non una notizia che si sposa con il previsto aumento delle temperature.