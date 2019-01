Cambiamento climatico: 'non c'è tempo per rinnovabili, serve il nucleare'

Secondo due ricercatori siamo ancora troppo indietro per poter pensare di sconfiggere il cambiamento climatico con le rinnovabili. Eppure è una urgenza che richiede di agire ora. Per questo propongono di tornare ad investire massicciamente sull'energia nucleare.

È la tesi di un interessante e approfondito editoriale pubblicato da Joshua S. Goldstein e Staffan A. Qvist sul The Wall Street Journal. Secondi i due ricercatori, la chiave di svolta sarebbe l'energia nucleare, con il nostro obiettivo che dovrebbe essere quello di farle prendere quota mangiando percentuali, nel soddisfacimento del fabbisogno globale, alle altre forme di energia più inquinanti.

Se anche tutte le nazioni seguissero la Germania nella corsa alle rinnovabili, impiegando lo stesso numero di risorse dispiegate dal Paese leader in questo settore, avremmo raggiunto solo un quinto di quello che è considerato l'obiettivo di energia pulita a livello globale.

I due citano Bill Gates, che aveva constatato che uno dei limiti più grandi, ad oggi, è la tecnologia delle batterie, ancora troppo indietro per accumulare l'energia solare in modo adeguato.

Ci vorrebbero 150 anni, a questo livello di crescita, per archiviare una volta per tutte l'uso di combustibili fossili nella produzione energetica globale. Peccato che di anni per invertire il trend e salvare il pianeta, ne avremmo solo 30 secondo parte della comunità scientifica.

Che fare, dunque? Tornare al nucleare. La paura portata da incidenti come Chernobyl ha fatto sì che il suo sviluppo fosse interrotto, ma si tratterebbe di un timore irrazionale che ci ha danneggiato.

Lo spreco e la creazione di materiali di scarto tossici, sostengono i due scienziati, è inferiore nel nucleare rispetto ad altre fonti di energia che fanno uso dei combustibili fossili. "Il nucleare è l'unica strategia possibile", concludono i due.