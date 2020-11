Il cambiamento climatico ha permesso ad una pianta preistorica di crescere

La pianta Cycad, originaria del Giappone e di climi subtropicali e caldi, non si vedeva sul pianeta terra da 60 milioni di anni, tuttavia è riuscita a crescere nel Regno Unito, ma com'è possibile visto che i climi originari sono completamente diversi? Grazie, o per colpa del cambiamento climatico.

Secondo il segretario dell'ONU, con il cambiamento climatico, siamo "sul punto del non ritorno", ed effettivamente le previsioni per il nostro futuro sono a dir poco catastrofiche, come quella per cui il livello del Mar Mediterraneo si alzerà di 20 cm. Allora, forse come prova evidente del fenomeno che qualche politico e complottista si ostina negare, i botanici del Ventnor Botanic Gardens sono riusciti a riprodurre un cono maschile ed uno femminile di una pianta preistorica, in modo che possano riprodursi.

Le piante sono cresciute sull'isola di Wight, nel Regno Unito, che sì, ha un clima molto più caldo rispetto al resto della nazione ma non così caldo da permettere, in passato, la prosperazione di una pianta preistorica come la Cycad, ciò suggerisce come il clima stia inesorabilmente cambiando.

"Circa vent'anni fa abbiamo iniziato a coltivare le Cycad - ha spiegato Chris Kidd, curatore del Ventnor Botanic Garden; l'esperimento era iniziato quasi come un gioco - dopo quindici anni queste piante non soltanto riescono a sopravvivere agli inverni ma soprattutto crescono e producono foglie." Circa cinque anni fa erano riusciti a far crescere i coni riproduttivi dell'esemplare maschio ma adesso con il successo dei coni femminili è possibile farla riprodurre e a quanto pare sopravvivrebbe senza problemi. "Il cambiamento climatico incide profondamente su tutto questo. Piante simili non potrebbero mai crescere all'aperto, ma adesso possono."

Potrebbe sembrare una scoperta incredibile poter piantare le Cycad e altre piante esotiche, o preistoriche, in zone con climi differenti - il che è stato possibile soprattutto grazie alle ondate di caldo europeo avvenute degli ultimi anni - tuttavia questo cambiamento sta effettivamente distruggendo altri tipi di colture e lo il pianeta stesso.