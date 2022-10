Il cambiamento climatico sta portando ad una vera 'apocalisse degli insetti'

Alcuni scienziati australiani, della James Cook University, hanno avvisato che a causa dei cambiamenti climatici in atto, vi sarà un sempre maggiore rischio di una vera e propria "apocalisse degli insetti", con effetti radicali sull'ambiente e sull'umanità. Perché, anche se molti li disgustano, sono comunque fondamentali per il nostro ecosistema.

Infatti, questo studio internazionale sul futuro degli insetti in scenari di un mutamento climatico estremo, ha rilevato che la loro perdita incontrastata ridurrà drasticamente la capacità dell'umanità di costruire un futuro sostenibile.

Il dott. William Laurance, coautore della ricerca, ha affermato come la biosfera si sia già riscaldata di circa 1,1 °C dall'inizio dell'industrializzazione. La previsione, inoltre, è che si riscalderà di ulteriori 2-5 °C entro il 2100 a meno che le emissioni di gas serra non vengano ridotte in maniera significativa.

Quindi, le piccole dimensioni del corpo di un insetto, unite all'incapacità di regolare la propria temperatura corporea, li hanno resi particolarmente suscettibili al cambiamento di temperatura e dei livelli di umidità.

"Un numero crescente di prove mostra che molte popolazioni di insetti stanno diminuendo rapidamente in molti luoghi. Questi declini sono fonte di profonda preoccupazione, che possiamo tranquillamente definire come un'emergente apocalisse di insetti; termine sempre più utilizzato dai media e persino da alcuni scienziati per descrivere questo fenomeno", ha spiegato il dott. Laurance.

"Questa perdita si sta già facendo strada lungo la catena alimentare e potrebbe svolgere un ruolo importante nel diffuso declino dei loro consumatori, ovvero creature come gli uccelli insettivori negli ambienti temperati", ha aggiunto.

D'altronde, gli insetti sono parti importanti della biodiversità e forniscono supporto all'ambiente in generale, inclusi l'impollinazione, il controllo dei parassiti ed il riciclaggio dei nutrienti. Tutti benefici cui godono anche altre creature, inclusi noi esseri umani.

Questo nuovo studio, ha rilevato che il cambiamento climatico ha amplificato i già noti effetti negativi, spesso antropogenici, legati ad altri fattori che minacciano le popolazioni di insetti, come l'inquinamento, la perdita di habitat e la loro predazione.

L'autore ha così concluso la sua disamina: "Le prove sono chiare e sorprendenti. Dobbiamo agire ora per ridurre al minimo l'impatto sulle popolazioni di insetti: sappiamo come farlo, ma il processo decisionale ed i finanziamenti necessari continuano ad essere mal utilizzati".

D'altronde, ormai è noto come il cambiamento climatico colpisca anche le api, riducendone il numero o addirittura mutandone le caratteristiche.