Sono passati circa due milioni di anni da quando i primi ominidi hanno iniziato a camminare sulla Terra, e da allora diverse specie si sono alternante nella dominanza dei territori. Secondo un nuovo studio, un fattore importante per l’estinzione di questi nostri progenitori è stato il cambiamento climatico.

La teoria più diffusa è che le specie di “homo” prima della attuale “sapiens” siano andate pian piano sparendo a causa degli incroci – avvenuti nel corso di centinaia di migliaia di anni - con altri individui delle altre specie, causando evoluzioni e modifiche genetiche che hanno portato sino a “noi”. Un recente studio, che vanta anche personalità italiane, spiega però come anche i rapidi cambiamenti del clima abbiano apportato un significativo problema per la sopravvivenza.

Per questo studio, il team si è concentrato su sei delle specie Homo riconosciute: H. habilis, H. ergaster, H. erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis e H. sapiens. Utilizzando un database fossile che copre 2754 documenti archeologici, i ricercatori hanno mappato dove queste specie hanno vissuto nel tempo e contemporaneamente hanno tracciato l’andamento climatico di quelle zone nell’arco di cinque milioni di anni.

Studiando caso per caso l’adattabilità delle specie alle nuove temperature, i ricercatori hanno appurato che almeno tre di quelle sopraccitate hanno subìto grandi difficoltà nell’adeguarsi al nuovo regime, soprattutto – ipotizzano gli autori – per una scarsezza di cibo e per la ancora limitata capacità nell’ingegnarsi in nuove soluzioni. Il curioso dato venuto fuori dalla ricerca, pubblicata su One Earth, è che ogni cambiamento climatico del passato che conosciamo coincide con il periodo in cui si attribuisce l’estinzione di tali specie.

"Questo offre un quadro degli enormi effetti che hanno avuto le avversità climatiche, ma non necessariamente bisogna escludere gli altri fattori estintivi, ugualmente importanti", afferma l'antropologo Giorgio Manzi, antropologo dell’Università La Sapienza di Roma, ma che non ha partecipato allo studio. “La relazione tra cambiamento climatico ed estinzione è complessa e non sempre l'una porta all'altra: nel corso dell'ultimo milione di anni si conoscono vari ed improvvisi mutamenti climatici e crisi ambientali. Queste circostanze non sempre hanno portato alle estinzioni".

Gli autori, comunque, ritengono che i risultati potrebbero servire da monito per l'umanità moderna: "Anche la centrale elettrica [conosciuta come, n.d.r.] Cervello del regno animale non può sopravvivere al cambiamento climatico quando questi diventa troppo estremo", afferma il paleontologo Pasquale Raia, dell'Università di Napoli Federico II, uno degli autori dello studio. "La gente dovrebbe badare a questo, dato l'attuale caos che stiamo causando al nostro pianeta".

Proprio a causa del surriscaldamento globale, il più grande iceberg del mondo potrebbe scontrarsi con la Georgia del Sud.