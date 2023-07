Il cambiamento climatico ha raggiunto anche i fiordi norvegesi più freddi

Nelle isole Svalbard, più precisamente nella zona settentrionale di Nordaustlandet, si trova un fiordo considerato il più freddo ed incontaminato di tutti. Al contrario dei fiordi sulla costa ovest di Svalbard infatti, Rijpfjorden non è mai stato colpito dagli effetti del riscaldamento globale - almeno fino ad ora.

Un nuovo studio guidato dal ricercatore Èric Jordà-Molina suggerisce che i terribili impatti climatici ora vengono avvertiti anche nelle zone più a nord di Svalbard.

I risultati indicano che le ondate di calore marine non solo causano un cambiamento di colore dell'oceano, ma sono anche parzialmente responsabili per dei periodici eventi di mortalità nella fauna marina. Queste ondate di calore - definite come temperature estreme che persistono per almeno 5 giorni di fila - potrebbero avere degli effetti devastanti sull'ecosistema.

Dopo aver assistito a questi eventi nel Mare di Barents, solo alcune regioni del fiordo sono riuscite a ristabilirsi, mentre altre hanno visto l'incremento di organismi precedentemente non comuni. "La zona interna di Rijpfjorden è diventata un rifugio per specie native dell'artico, ma non sappiamo per quanto questo possa continuare," ha spiegato Henning Reiss, docente della Nord University.

Le proiezioni mostrano che le ondate di calore marine saranno sempre più frequenti nei prossimi decenni, il che potrebbe danneggiare la resilienza delle popolazioni marine. Come afferma il prof. Reiss, "l'aumento nella frequenza e durata delle ondate di calore cambierà queste comunità, cosicché le specie adatte ad un clima più temperato come la Norvegia occidentale, domineranno l'ecosistema artico futuro."

Che sia in Antartide, dove il ghiaccio marino continua a diminuire, o nelle zone remote a nord della Norvegia, è chiaro che gli eventi climatici estremi stiano avendo delle forte implicazioni in tutto il mondo ed in particolar modo sugli ecosistemi.