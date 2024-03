Il cambiamento climatico rischia di portare alla luce le scorie nucleari sepolte

In Italia si sta ancora riflettendo su dove costruire i depositi delle scorie nucleari, ma in altre area del mondo, come negli Stati Uniti, ci si sta rendendo conto come il surriscaldamento globale rischia di farli emergere comunque.

Ad affermarlo non è la tipica associazione ambientalista anti atomo, ma lo stesso Government Accountability Office degli Stati Uniti, che ha allarmato la stampa americana con la pubblicazione di un report dedicato lo scorso gennaio.

Prima di procedere, bisogna chiarire che queste scorie non sono solo il prodotto degli esperimenti nucleari, della smilitarizzazione delle bombe o del lavoro di routine delle centrali nucleari. Queste scorie contengono anche i rifiuti radioattivi prodotti dai normali ospedali e da alcune aziende che lavorano con materiale radioattivo. Una tipologia di rifiuti che sono ampiamente presenti anche in Italia, che ha abbandonato il proprio piano atomico nel 1990, a seguito del referendum del 1987.

Cosa afferma tuttavia il report del Government Accountability Office? Esso chiarisce che i rifiuti provenienti da diversi ex siti nucleari potrebbero essere portati alla luce entro il finire di questo secolo, se le temperature continueranno ad aumentare ai ritmi attuali per colpa del cambiamento climatico e del surriscaldamento globale.

Le ragioni per temere questo sono molte. L'innalzamento del livello del mare, provocato dall'aumento delle temperature e lo scioglimento dei ghiacciai, potrebbe favorire l'azione delle maree, che a loro volta potrebbero arrivare a disturbare i rifiuti radioattivi, soprattutto in quei casi in cui sono stati solamente sepolti sotto alcuni metri di sabbia. L'aumento delle piogge in alcune regioni potrebbe inoltre aumentare il rischio che elementi radioattivi finiscano nelle falde, mentre gli incendi possono raggiungere i siti temporanei dei rifiuti o colpire i depositi definitivi.

Fortunatamente, per quanto la situazione sembri catastrofica, la situazione non è così grave, chiariscono alcuni esperti, tra cui Robert Hayes, professore associato di ingegneria nucleare della North Carolina State University. C'è ancora molto tempo per mettere in sicurezza queste scorie mentre le regioni costiere, dove enormi quantità di acqua potrebbero facilmente attenuare la minaccia di contaminazione nucleare, soffrirebbero un rischio minore di avvelenamento da radiazioni.

Il problema ecologico tuttavia si pone e a essere in pericolo non sono solamente le persone, ma anche tutte le piante e gli animali che saranno eventualmente sottoposti al materiale radioattivo. "Per questo bisogna agire in fretta" dichiara Hayes. "Il nostro esercito, quando ha realizzato i primi depositi nucleari, era impegnato nella guerra Fredda e non era abituato a gestire le scorie. Con il senno di poi avrebbero potuto lavorare meglio, ma ora ci siamo noi a poter limitare i danni".

Già negli scorsi mesi si era ragionato sulla sicurezza dei depositi nucleari, considerando le ingenti quantità di materiale radioattivo che sono state rilasciate nelle acque di Fukoshima. Diversi ambientalisti e la stessa United States Environmental Protection Agency - l'agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente - tuttavia hanno dichiarato di star per effettuare delle nuove ricerche, per comprendere se questo problema può essere più rivelante in alcune aree del paese o in altri contesti geografici.

Di certo non tutti i paesi che hanno a che fare con l'energia atomica hanno gli stessi standard di sicurezza degli USA o lo stesso potere economico per riconvertire o spostare i depositi degli scarti. Il rischio che ingenti dosi di rifiuti nucleari finiscano nell'ambiente per colpa del cambiamento climatico rimane, soprattutto in quei paesi in cui gli effetti del surriscaldamento saranno più estremi.