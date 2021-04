Il cambiamento climatico potrebbe rovinare una bevanda molto amata dagli italiani

Il cambiamento climatico che sta subendo il nostro pianeta potrebbe portare a gravi conseguenze nei vari ecosistemi della Terra, dall'estinzione di molte creature fino allo scioglimento dei ghiacciai. Non solo: molti altri aspetti delle nostre abitudini potrebbero essere minacciati e, in futuro, pregustarti un ottimo caffè potrebbe essere difficile.

I chicchi di caffè, infatti, vengono presi da una pianta. Quest'ultima per prosperare ha bisogno di una certa temperatura; il riscaldamento climatico minaccia proprio la crescita regolare del vegetale. Due studi pubblicati la scorsa settimana hanno indagato sulle probabili conseguenze di un mondo più caldo per i principali produttori di caffè della Colombia e dell'Etiopia.

Attenzione, il caffè non rischia l'estinzione (come le banane), semplicemente il suo gusto diventerà molto più "blando". "L'area adatta per i tipi di caffè speciali di alta qualità che sono apprezzati per le loro note floreali, fruttate e speziate, probabilmente si ridurrà se il cambiamento climatico continuerà incontrollato", afferma il dott. Abel Chemura dell'Istituto di Potsdam per la ricerca sull'impatto climatico.

L'Etiopia, ad esempio, conserva varietà sconosciute altrove, come la Yirgacheffe, che potrebbe perdere il 40% della sua gamma di coltivazione. Oltre agli effetti negativi su piccole regioni con varietà uniche, le temperature più elevate accelerano la maturazione della ciliegia del caffè più velocemente del chicco, dando vita a un caffè di qualità inferiore.

In Colombia, invece, "i comuni di bassa altitudine saranno influenzati negativamente dai cambiamenti climatici e migliaia di coltivatori e le loro famiglie in queste aree vedranno la loro sopravvivenza messa a repentaglio perché è probabile che la produttività scenda al di sotto del previsto", afferma Federico Ceballos-Sierra dell'Università dell'Illinois, che ha pubblicato una valutazione su Agricultural Systems.