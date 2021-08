Il cambiamento più grande per iPhone 13 sarà il notch: leak svela le dimensioni

iPhone 13 si avvicina sempre di più al lancio sul mercato. In attesa della presentazione ufficiale attesa per settembre, i tipster del settore continuano a cercare informazioni in merito al dispositivo. Le ultime ottenute riguardano in particolare il notch di iPhone 13, che potrebbe essere “il più grande cambiamento nel design dello smartphone”.

Secondo quanto ripreso anche dal sito MyDrivers, fonti interne alla catena di produzione del dispositivo ammiraglia della Mela avrebbero confermato la finalizzazione del design dell’intera gamma a inizio agosto, aggiungendo che la fase di produzione di massa è già stata avviata. Per questo motivo, i produttori di accessori di terze parti avrebbero anch’essi cominciato a lavorare su vetri per proteggere il display, pellicole e quant’altro, svelando così il design finale del display.

La fotografia che trovate in calce all’articolo parla chiaro: la serie iPhone 13 sarà simile a iPhone 12, eccetto per il notch che avrà dimensioni pari a circa un terzo di quelle del predecessore. Al suo interno includerà comunque la fotocamera frontale e i sensori per il Face ID; dunque, la soluzione adottata sembra essere – per ora – semplicemente una scelta di design per concedere più spazio al display, il quale potrebbe persino essere un pannello ProMotion. Prendendo queste indiscrezioni con le pinze, come sempre, non ci resta che attendere il prossimo mese per sapere tutto sull’intera gamma iPhone 13.

Restando nell’universo Apple, sembra essere in vista anche una rivoluzione per Mac Mini con chip M1X.