Cambiano le chiamate WhatsApp su Wear OS 3: rispondere da smartwatch sarà facilissimo

Dopo il lancio della nuova app nativa di WhatsApp per Windows ci sono altre novità interessanti per il servizio messaggistica di casa Meta, questa volta riguardanti gli smartwatch Wear OS 3. Con l’ultima beta dell’app, infatti, è possibile rispondere alle chiamate vocali WhatsApp direttamente dal dispositivo indossabile compatibile.

Le segnalazioni dell’ultimo minuto sono state riprese da 9to5Google, da cui abbiamo ripreso le immagini in calce alla notizia. Con l’aggiornamento alla beta 2.22.19.12 di WhatsApp risulta possibile ricevere chiamate vocali in maniera nativa su smartwatch di ultima generazione aggiornati a Wear OS 3, come il Samsung Galaxy Watch 5 svelato a inizio agosto. O ancora, i possessori di Galaxy Watch 4 con la versione beta di WhatsApp 2.22.19.11 sembrano avere accesso alla stessa feature, ma con differenze nel modo in cui appare nell’interfaccia del wearable.

A quanto pare, a seconda dei dispositivi associati – smartphone e smartwatch - la chiamata in arrivo viene associata a WhatsApp o appare come una chiamata qualunque, esattamente come potete vedere in fondo a questa pagina. Questa ambiguità nel funzionamento ha reso difficile identificare le novità delle ultime beta, ma gli utenti più attenti le hanno segnalate sui social una volta scoperte.

Se siete iscritti al programma beta di WhatsApp, questa feature si attiverà di default senza alcun input da parte vostra.

Sempre in merito al servizio di messaggistica, sappiate che stanno per arrivare ancora più poteri per gli amministratori delle chat di gruppo.