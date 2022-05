Dove cambiano le frequenze del digitale terrestre da oggi 9 Maggio 2022?

Da oggi, 9 Maggio 2022, prende il via il processo di riorganizzazione delle frequenze del digitale terrestre in un’altra regione del nostro paese, con conclusione prevista per l prossimo 25 Maggio 2022.

Nello specifico, ad essere interessata è la Liguria. A fare da apripista sono le province di Imperia e Savona, seguita da Genova e La Spezia.

Come avvenuto anche in altre circostanze ed in altre regioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione un tool che consente, tramite questo indirizzo, di verificare il calendario con le date previste per la ricollocazione delle frequenze delle emittenti nazionali e locali dei singoli comuni.

Il MISE spiega che “i telespettatori, nella data prevista per le operazioni di refarming nel proprio Comune, dovranno effettuare la procedura di risintonizzazione dei canali che consente di agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere l’intera offerta televisiva”. Inoltre, viene anche evidenziato che “in alcuni Comuni, la riorganizzazione delle frequenze si svolgerà in più giornate e pertanto sarà necessario effettuare la risintonizzazione in ciascuna di esse”.

Come sempre in questi casi, consigliamo di effettuare nuovamente la sintonizzazione dei canali TV su digitale terrestre e di attivare la ricerca canali automatica in background su tv e decoder per avere sempre il bouquet aggiornato.