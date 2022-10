Cambia procedura portabilità telefonia mobile: le novità dal 7 novembre 2022

Proprio dopo avere visto le offerte Kena per portabilità di ottobre 2022, diventa ufficiale la modifica al processo di portabilità e sostituzione SIM in Italia a partire dal 7 novembre 2022, con gli operatori obbligati a adeguarsi alla Delibera AGCOM 86/21/CIR e alle nuove disposizioni.

Come ripreso da MondoMobileWeb, la delibera pubblicata in data 27 luglio 2021 prevede la modifica delle norme relative alla portabilità del numero mobile o MNP. Le nuove misure prevedono il rafforzamento dei controlli durante la procedura e, soprattutto, l’introduzione di notifiche nel caso in cui qualcuno stia cercando di fare SIM swap. In questo modo, gli utenti saranno maggiormente protetti dal furto dei dati personali nei citati casi di truffa.

In parole povere, il consumatore interessato alla portabilità dovrà essere l’intestatario del numero di telefono e della SIM; altrimenti, nel caso in cui l’utente dovesse essere effettivamente diverso, l’operatore dovrà procedere con modalità per consentire il cambio di proprietario oltre al cambio di operatore. Inoltre, il cliente deve accertarsi che la SIM dell’operatore di provenienza sia funzionante al fine di evitare le richieste di portabilità per SIM guaste, smarrite o rubate. In tali casi, l’utente dovrà ottenere prima una SIM funzionante dal vecchio operatore, e poi procedere con la portabilità.

La richiesta di portabilità dovrà essere sempre verificata dal nuovo operatore con una procedura di validazione preventiva. Infine, l’operatore sarà obbligato ad acquisire la copia non solo del documento di identità, bensì anche del Codice Fiscale originale e della copia della SIM del vecchio operatore.

