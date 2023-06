Cambiano le regole dei Grammy Awards: l'IA non potrà vincere premi

A pochi giorni dalla pubblicazione della notizia secondo cui l’IA ci restituirà una nuova canzone dei Beatles, in quanto ha permesso a Paul McCartney di completare una demo di John Lennon, arrivano le nuove regole per i Grammy Awards.

La Recording Academy, ovvero l’ente che assegna e gestisce i Grammy Awards, ha infatti delineato alcuni nuovi standard per l’uso dell’IA. Parlando con il sito ufficiala, e il CEO Harvey Mason ha affermato che la musica creata con l’ausilio dell’IA potrà essere presentata, ma solo gli umani (che devono aver “contribuito pesantemente”) potranno vincere premi.

Ad esempio, nella categoria come Songs of the Year, le canzoni che partecipano dovranno essere per la maggiore scritte da persone umane e non da un’IA. Stesso discorso per altre categorie come Best Pop Duo/Group Performance: solo gli umani potranno essere premiati e presi in considerazione per ottenere l’award.

Secondo Mason, questa decisione “è importante perché l’intelligenza artificiale contribuirà in modo assoluto e inequivocabile a plasmare il futuro del nostro settore. L’idea di essere colti alla sprovvista da esso e non affrontarlo è inaccettabile“.

Si tratta di una stretta ampiamente nell’aria, che probabilmente sarà seguita da decisioni simili anche da parte di altri enti. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso i commenti.