Cambiare abbonamento Netflix? Ecco come passare al nuovo piano da 5 euro

Non è passato molto tempo da quando abbiamo trattato le novità del piano meno costoso di Netflix. Adesso, però, è giunta l'ora di entrare maggiormente nel dettaglio, in quanto il tutto è stato effettivamente attivato in Italia. Il rollout è insomma terminato: ciò che potreste chiedervi è come si fa a cambiare abbonamento su Netflix.

Innanzitutto, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: è arrivata anche mediante il portale ufficiale italiano di Netflix la conferma del fatto che il piano Standard con pubblicità da 5,49 euro al mese (che a questo punto ha tra l'altro visto un "cambio di nome", visto che in precedenza veniva indicato come "Base con pubblicità") è stato reso migliore anche contestualmente al nostro Paese.

Ciò a cui si fa riferimento è la possibilità di vedere i contenuti in Full HD e su 2 dispositivi in contemporanea (mentre prima la riproduzione era legata solamente a un dispositivo e avveniva in 720p). Permangono invece le altre limitazioni, ad esempio quella relativa al catalogo, dato che Netflix spiega che si tratta di un piano "con pubblicità, tutti i titoli disponibili, tranne pochi film e serie TV, giochi per dispositivi mobili illimitati".

Insomma, qualcuno che non ha troppi "problemi" con le pubblicità potrebbe magari voler effettuare un cambio di piano di abbonamento in questo contesto. Per procedere, potreste dunque volervi collegare al portale ufficiale di Netflix ed eseguire il login col vostro account. Dopodiché, vi basterà premere sull'icona del profilo, che trovate in alto a destra, selezionando successivamente la voce "Account".

Contestualmente dunque al riquadro che comparirà a schermo relativamente alle "Informazioni sul piano", potrete fare clic sulla voce "Modifica piano". Da qui sarà poi selezionare il nuovo piano "Standard con pubblicità", potendo in seguito terminare la procedura mediante la pressione dei pulsanti "Continua" e "Conferma la modifica". Chiaramente il nuovo piano inizierà al termine del periodo di fatturazione in corso. Per il resto, se avete deciso di passare al piano con pubblicità, potrebbe anche esservi richiesto di impostare rapidamente alcune preferenze relativamente alla personalizzazione del tutto.