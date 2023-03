Cambiare le app predefinite in Windows 11 sarà più semplice: in arrivo tante novità

A poche ore dall’annuncio di Copilot per Microsoft 365, emerge un'altra interessante novità per Windows 11. A quanto pare Microsoft è al lavoro per semplificare in maniera significativa il sistema di gestione delle applicazioni predefinite.

Si tratta di quelle app che vengono utilizzate per aprire determinate tipologie di file. L’obiettivo è fare in modo che gli utenti possano selezionare i programmi da aggiungere al menù Start su desktop di Windows o sulla barra delle applicazioni in maniera più semplice, oltre che impostare i software per aprire determinate estensioni.

Secondo quanto riportato da The Verge, Microsoft ha intenzione di introdurre un sistema che permetterà agli sviluppatori di reindirizzare gli utenti direttamente al punto delle Impostazioni che permette di modificare il programma predefinito per determinati tipi di file o collegamenti. Parallelamente, però, la compagnia di Redmond dovrebbe anche iniziare a testare una nuova API che come descritto sul blog, dovrebbe risolvere alcuni dei problemi introdotti con il passaggio a Windows 11 e rendere quindi la modifica delle impostazioni più simile al sistema utilizzato su iOS ed Android.

Gli utenti infatti sin dal lancio di Windows 11 hanno lamentato problemi con il processo per l’impostazione dei programmi predefiniti, definito da molti disordinato rispetto a Windows 10. Lo scorso anno la compagnia americana ha cercato di metterci una pezza con un aggiornamento, che però non sembra aver risolto completamente la questione.