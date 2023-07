Cambiare corsia nel traffico ci fa davvero risparmiare tempo? La scienza ha la risposta

Quante volte avete visto o vissuto questa scena: siete incolonnati in un traffico infinito e vedete che la fila di fianco a voi è più veloce e così, in un impeto di premura e ira, decidete di cambiare corsia per "fare prima". Questo cambio ci farà davvero risparmiare del tempo? Il team di Mythbusters ha la risposta alla nostra domanda.

I ragazzi di questa trasmissione, che hanno mostrato quanto velocemente avviene un'implosione e hanno fatto scarcerare un uomo che aveva l'ergastolo, hanno affermato alla fine che cambiare corsia nel traffico ci permette di arrivare a destinazione più velocemente... ma solo leggermente!

Il team ha esplorato questa possibilità facendo una sorta di "gara" da San Francisco a San Jose. Due di loro guidavano una macchina cambiando costantemente corsia per cercare di battere il traffico, mentre l'altra macchina rimaneva nella sua corsia per tutto il viaggio. La macchina che cambiava corsia è arrivata prima, ma solo di poco (tra il 2 e il 25 percento), pur adottando manovre di traffico rischiose.

"Con ogni singolo test che abbiamo fatto, chi ha cambiato corsia ha sempre battuto la persona che rimane in una sola corsia ogni singola volta", afferma il team di Mythbusters. Tuttavia, un precedente studio ha utilizzato un computer per simulare e monitorare la velocità dei singoli veicoli su una strada congestionata dal traffico e hanno scoperto che il giudizio dei guidatori su quale corsia sia più veloce potrebbe essere compromesso da un'illusione.

Secondo il documento, i guidatori potrebbero credere che la corsia accanto si stia muovendo più velocemente, anche se in realtà non è così. Potreste arrivare a destinazione prima, ma spesso è solo questione di un'illusione.