Devo cambiare decoder per vedere il nuovo digitale terrestre?

Siamo in ritardo sulla tabella di marcia in merito all'introduzione del nuovo digitale terrestre, che vedrà uno switch-off completo dell'attuale e la conseguente implementazione del nuovo servizio.

Ciò nonostante, il 2024 - con tutta probabilità - sarà l'anno in cui, finalmente, il passaggio sarà reso effettivo e, di conseguenza, molti, anzi tantissimi dei possessori di televisori dovranno fare i conti con quella che è la nuova tecnologia DVB-T2.

Per comprendere appieno le novità, è bene fare un po' di chiarezza anzitutto scoprendo quello che sarà il nome del nuovo digitale terrestre, ovvero Multiplex, abbreviato in gergo tecnico Mux. Attualmente siamo ancora nell'era del DVB-T1, che di recente ha visto un cambiamento sostanziale nella numerazione dei canali, mentre entro i prossimi mesi passeremo al Dvb-T2, che consentirà un utilizzo più ponderato delle frequenze rispetto alla tecnologia attuale e, non da meno, la possibilità di avere più canali e più contenuti all'interno dello stesso Multiplex.

Veniamo però al succo della questione: quali sono le TV da cambiare, ma soprattutto come posso sapere se il mio rientra nella categoria? Perlopiù, la regola ferrea è che all'aumentare dell'età dell'apparecchio, aumenta anche la possibilità che quest'ultimo non sia compatibile. Tuttavia, per spazzare via qualunque dubbio c'è un trucco molto semplice: accedere al menù principale dal software del proprio televisore e selezionare la voce "Sintonizzatore digitale". A quel punto basterà visionare la scritta DVB-T2 HEVC/H265 per confermare - o smentire, laddove non comparisse - la piena compatibilità con il nuovo standard.

Nella casistica in cui il televisore non risultasse compatibile, le strade percorribili sono due: l'acquisto di un nuovo apparecchio, quindi in grado di soddisfare i requisiti o, in alternativa, comprare un decoder per digitale terrestre DVB-T2. Esiste tuttavia una terza opzione, che è quella di dotarsi della Fire Stick TV di Amazon e sfruttarla come decoder per la fruizione dei canali.

Secondo una recente statistica i televisori in Italia non compatibili sono circa la metà, ovvero 14 milioni sui 28 milioni di apparecchi. Un numero spaventoso che coinvolgerà diversi nuclei familiari, costretti a correre ai ripari qualora volessero continuare ad usufruire del servizio di fruizione dei canali tramite digitale terrestre.

