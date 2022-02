Cambiare la dieta può allungare la vita di circa dieci anni: ecco cosa serve

Noi italiani siamo fortunati per quanto riguarda il cibo: non solo abbiamo una vastissima quantità di ingredienti sani “fatti in casa”, ma anche la dieta mediterranea che ci aiuta a vivere a lungo. Tuttavia, cambiare la propria dieta potrebbe aiutare a vivere dieci anni in più. Com’è possibile?

Stando a uno studio recente pubblicato su PLOS Medicine, applicando qualche modifica al proprio “menu” quotidiano sarebbe possibile allungare la vita di 6-7 anni nel caso degli adulti di mezz’età o, nei giovani adulti, addirittura di dieci anni. Il trucco sarebbe cambiare la dieta occidentale, caratterizzata da elevate quantità di alimenti lavorati come carne rossa, latticini ricchi di grassi e cibi preconfezionati, in una dieta ottimale con più legumi, cereali integrali, noci e meno carne rossa.

Se seguita a partire dai 20 anni, donne e uomini possono godere di un’aspettativa di vita aumentata di dieci anni o anche più, mentre all’età di 60 anni aumenterebbe di massimo otto anni. Si tratta di risultati analizzati a dovere ma con qualche dettaglio che non convince: le meta-analisi condotte, infatti, non hanno tenuto conto della cattiva salute in passato – influenzata magari da alcolici, fumo e mancanza di esercizio fisico – e del periodo di tempo necessario affinché il cambio di dieta avvenisse.

Ciononostante, i ricercatori si sono detti sufficientemente sicuri della bontà del risultato che, probabilmente, a qualcuno saprà di “già visto” o “ovvio” ma, del resto, non è altro che la conferma dell'efficacia della dieta mediterranea, caratterizzata proprio dal consumo giornaliero di tanta frutta, verdura, legumi e latticini, ma con ridotto contenuto di grassi.

