Cambiare i legami molecolari ora è possibile: modificati per la prima volta gli atomi

Gli atomi, quando si uniscono, formano le molecole, uno dei mattoni fondamentali per la chimica. Queste molecole che si vengono a creare hanno una forma definita a seconda degli atomi che le compongono, per questo poterle modificare sarebbe un potere davvero intrigante per i chimici. Ebbene, questo processo è stato registrato per la prima volta.

In un recente numero di Science, il dottor Florian Albrecht dell'IBM Research Europe e i suoi co autori sono riusciti a creare tre differenti molecole iniziando dalla stessa forma di base, scegliendo una combinazione di differenti voltaggi e applicandoli ai legami all'interno della molecola per modificarne la forma. Durante questo processo con la sostanza chiamata 5,6,11,12-tetrachlorotetracene (C18H8Cl4), è stato anche scoperto che questo sistema permette la reversibilità della molecola, pertanto è possibile andare avanti e indietro con il processo.

"Il potenziale per interagire con un set differente di partner rende questo sistema di molecole mutaforma un coltello svizzero con tre strumenti chimici a disposizione utili e distinti." Questo dicono i commentatori Alabugin e Hu. Infatti ogni forma della molecola modificata ha una funzione chimica diversa e pertanto possono partecipare a reazioni diverse. Va notato però che l'esperimento è stato affrontato a -268° C, una temperatura a cui solitamente le molecole praticamente non si muovono; replicarlo a temperatura ambiente può avere invece diverse complicazioni. Ciò ovviamente non toglie che dimostrare che il fenomeno è possibile può aprire la strada in nuove direzioni.

Intanto una molecola potrebbe regolare l'insulina, mentre, rimanendo in dimensioni atomiche, è stata creata una telecamera microscopica come una molecola.