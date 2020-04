Dopo quanto tempo si deve cambiare uno spazzolino da denti?

Se non si ricorda quando è stata l'ultima volta che si è cambiato lo spazzolino, allora c'è un problema. L'igiene orale, infatti, è molto importante. Secondo l'American Dental Association (ADA), è necessario sostituire lo spazzolino da denti (o la testina dello spazzolino elettrico) ogni 3-4 mesi.

"Una volta che le setole iniziano a piegarsi, non stai più pulendo i denti in modo efficace", afferma il dentista Keith Arbeitman a Business Insider. Arbeitman consiglia anche solo occasionalmente di far scorrere la lingua sui denti. Se riteniamo che quest'ultimi non siano abbastanza scivolosi come al solito, lo spazzolino - molto probabilmente - è da cambiare.

Perché cambiarlo? Secondo uno studio del 2015, gli spazzolini da denti nei bagni possono essere contaminati dalla materia fecale. Avere lo spazzolino da denti attorno ai contaminanti di altre persone è una cosa pericolosa, secondo Lauren Aber, uno degli autori dello studio. Sorprendentemente, questo non è un grosso problema quando si vive da solo. Il problema si presenta quando la materia fecale proviene da atri, poiché "contiene batteri, virus o parassiti che non fanno parte della nostra normale flora batterica".

Basta utilizzare una copertura, giusto? Sbagliato. "L'uso di una copertura per spazzolino da denti non protegge uno spazzolino da denti dalla crescita batterica, ma in realtà crea un ambiente in cui i batteri sono più adatti alla crescita mantenendo umide le setole e non permettendo alla testa dello spazzolino di asciugarsi tra gli usi", continua Aber. Uno studio del 2007 conferma quanto detto.

Oltre alla sostituzione regolare, un ottimo modo per proteggere lo spazzolino da denti da germi è metterlo in posizione verticale.