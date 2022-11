Aveva cambiato il nome in 'Elon Musk' su Twitter: chiuso l'account di un'attrice comica

La nuova politica di Twitter sugli account fake ha subito mietuto la prima vittima. Si tratta dell’account della comica Kathy Griffin che nella serata di ieri è stato sospeso dopo che aveva scherzosamente cambiato il nome in “Elon Musk”.

Come spiegato dal Business Insider, la Griffin aveva modificato il nome e copiato l’immagine profilo del miliardario e nuovo CEO di Twitter, aggiungendo, in maniera satirica, che “dopo una discussione molto animata con le donne della mia vita, ho deciso che votare blu per la loro scelta è giusto”, il tutto condito dall’hashtag.

L’account PopCrave ha evidenziato che qualche ora dopo la pubblicazione di tale tweet il profilo della comica è stato chiuso, sulla scia di quanto annunciato da Musk in precedenza. La nuova politica di moderazione decisa dal nuovo proprietario infatti prevede tolleranza zero per i gestori di account fake o che fingono di essere persone che non sono: a differenza di quanto avveniva in precedenza ora questi verranno chiusi e bannati permanentemente.

In giornata odierna è anche emersa la notizia che Twitter sta richiamando molti dipendenti licenziati in quanto allontanati per errore. La scelta di Musk di tagliare del 50% il personale di Twitter ha suscitato perplessità sia da parte degli stessi impiegati che degli osservatori esterni.