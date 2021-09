Cambio di design in arrivo per i gruppi WhatsApp: ecco le novità dalla beta

Gli sviluppatori di casa WhatsApp sono da diverse settimane all’opera su novità estetiche per il servizio di messaggistica, nel tentativo di renderlo più moderno e piacevole all’occhio. Una delle sezioni che riceverà un aggiornamento grafico importante sarà quella dei gruppi WhatsApp: ecco come dovrebbe apparire.

Grazie a WABetaInfo possiamo dare una prima occhiata a come appare la sezione Informazioni dei Gruppi nella beta per Android numero 2.21.19.2. Lo screenshot in calce all’articolo, se paragonato all’attuale schermata presente sulla versione stabile di WhatsApp, è decisamente differente: sulla parte alta dello schermo verrà mostrata l’immagine “profilo” del gruppo, assieme a una possibile immagine di sfondo aggiuntiva. Appena sotto troviamo quindi il nome del gruppo, il numero di partecipanti e i pulsanti dedicati a chiamate e videochiamate. Seguono, infine, la descrizione del gruppo, la sezione dedicata ai contenuti multimediali inviati e alla gestione delle notifiche.

Si tratta di un cambio di design certamente interessante, ma pur sempre ancora in fase di sviluppo. Ciò significa che in futuro gli sviluppatori potrebbero modificare nuovamente l’interfaccia, sorprendendoci ancora una volta. Inoltre, per chi avesse già accesso ad Android beta 2.21.19.2 questa novità giunge con alcuni bug grafici che ancora necessitano delle correzioni del caso.

Tra le altre novità in arrivo su WhatsApp ci sono anche le emoji di reazione ai messaggi, assieme anche alla possibilità di nascondere l’ultimo accesso a determinate persone.