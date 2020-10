Cambio di gestione per Immuni: l'app passa nelle mani di Sogei e PagoPa

Passaggio di consegne per Immuni. L’applicazione per il contact tracing del Coronavirus in Italia infatti è ufficialmente passata nelle mani di Sogei e PagoPA, che hanno assunto il controllo completo come previsto dal contratto firmato con gli sviluppatori di Bending Spoons.

Sarà lo Stato quindi ad occuparsi della manutenzione e degli sviluppi del client, sotto la supervisione del Ministero dell’Innovazione, della Salute e del Commissario Straordinario per l’Emergenza Coronavirus in Italia.

Bending Spoons non ha percepito alcuna somma di denaro dallo sviluppo di Immuni ed ha anche messo a disposizione il codice sorgente su Github, per farlo visionare agli sviluppatori e ricercatori, che hanno promosso il lavoro portato avanti dalla compagnia di Copenaghen. Immuni ha anche ottenuto un’ottima valutazione nella recensione pubblicata dal MIT che ha comparato tutte le app per il contact tracing.

In una dichiarazione, Bending Spoons si è detta orgogliosa del lavoro fatto e “della fiducia che otto milioni di italiani hanno già riposto in Immuni. Speriamo che sempre più persone installeranno l’app, contribuendo ad accrescerne l’efficacia ogni giorno di più”.

Con la crescita dei contagi e la seconda ondata che sta interessando anche il nostro paese, nelle ultime giornate idownload di Immuni hanno superato quota otto milioni, per un totale di installazioni in più rispetto ai sette giorni precedenti.