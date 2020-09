Cambio di numerazione su digitale terrestre: necessaria la risintonizzazione

A meno di quarantotto ore dall'arrivo del nuovo canale, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, cambia nuovamente la numerazione del digitale terrestre, a causa del ritorno di un canale.

Ad essere interessati sono sempre i mux Canale Italia 1 e Canale Italia 2. Con il ritorno di Italia 148, alla posizione omonima, infatti, sarà necessario effettuare la sintonizzazione dei propri decoder o televisori per agganciare a pieno le frequenze e godere delle novità che ha in serbo il network.

Il canale, trasmesso in H.264 è presente su entrambi i mux, mentre Yatchlife di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa su queste pagine si sposterà al 156.

La novità sicuramente interesserà molti utenti che seguono con interesse l'evolversi del network, motivo per cui consigliamo di effettuare la ricerca dei canali automatica o manuale per tornare a vedere il canale. Interessante anche notare come queste modifiche interesseranno tutto il territorio nazionale e non solo alcune province o regioni.

Ricordiamo che Mediaset ha già dato il via alla transizione al DVB-T2, con un calendario definito di tutte le novità che dai prossimi mesi interesseranno i propri canali, a partire dalle reti ammiraglie Rete 4, Canale 5 ed Italia 1, che saranno trasmessi solo coi nuovi standard.