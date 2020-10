Cambio dell'ora solare e legale: perché avviene? Come è nata questa pratica?

Sappiamo che nella serata tra il 24 e il 25 ottobre 2020 vi sarà il cambio all’ora solare: le lancette andranno riportare indietro di un’ora, come da prassi. Ma quando è nata questa pratica e soprattutto perché? Chi dobbiamo ringraziare (o maledire) per questa “invenzione”?

Siamo talmente abituati a certe azioni, a certi eventi quotidiani, che spesso ci dimentichiamo totalmente di domandarci come abbiano effettivamente preso luogo e forma nelle nostre vite. Uno di questi è senz’altro il “cambio dell’ora”, ovvero lo spostamento arbitrario programmato di un’ora indietro (per il cambio all’ora solare) o di un’ora in avanti (per l’ora legale) sugli orologi.

Si tratta di una convenzione che ha come principale scopo quello di risparmiare sui consumi energetici, generando un utilizzo più mirato e oculato della luce solare che – come sappiamo – a causa delle stagioni e dell’inclinazione terrestre, non è sempre uniforme. Si decise allora che nel periodo autunnale ed invernale gli orologi dovessero essere riportati indietro di un’ora, permettendo sessanta minuti di riposo in più, più ore di luce nelle mattine, ma con un imbrunire più precoce. Nel periodo primaverile/estivo invece si scelse l’esatto opposto: rimettere gli orologi avanti di un’ora per svegliarsi prima e godere di un pomeriggio più lungo.

L’idea del Cambio spessa viene attribuita a Benjamin Franklin (noto scienziato ed inventore statunitense), ma – e qui forse i fan de Il Mistero dei Templari rimarranno delusi – non è proprio esatto: l’inventore americano del parafulmine propose sì, un’idea molto simile, ma era quasi uno sfottò e soprattutto non si sognò mai di ipotizzare un cambio arbitrario dell’ora: secondo quanto riportato dalle lettere scritte da Franklin stesso, lasciateci come testimonianza, l’inventore propose l’idea sul quotidiano francese Journal de Paris nel 1784. La questione era come permettere ai francesi di risparmiare sulla spesa delle candele consumate durante le ore lavorative dopo l’imbrunire. Franklin si concentrò non sugli orologi, ma sullo svegliare “forzatamente” i cittadini: suggerì che all’alba una serie di cannoni avrebbe potuto sparare colpi a raffica, uniti ai rintocchi simultanei delle campane di tutta la città, al fine di svegliare i francesi molto presto e iniziare prima le giornate lavorative.

Ovviamente la proposta era quasi uno scherzo e che voleva più sottolineare la cattiva abitudine dei cittadini di Francia ad alzarsi tardi. Nessuna delle sue idee fu mai presa sul serio, ma fu una buona base da cui partire: George Vernon Hudson, un entomologo neozelandese, propose di far svegliare prima le persone “imponendo gli orologi con due ore di anticipo”, ma la sua proposta passò in sordina fin al 1916, quando il costruttore britannico William Willett non sottomise al governo inglese una serie di analisi e di studi che comprovavano l’efficacia del cambio dell’ora – soprattutto in termini economici.

Da allora molti paesi hanno seguito l’esempio del Regno Unito, e come sappiamo l’usanza è arrivata fino ai giorni nostri. L’Italia in particolare sfrutta il cambio d’orario già dal primo dopo guerra, ma in modo discontinuo, avendo subito delle interruzioni durante il periodo “pre” e “post” fascista, fino a diventare una legge definitiva nel 1966. Come sappiamo, ad oggi si pensa ad una possibile abolizione di questa pratica, mettendo in discussione il risparmio che se ne ricava: la tesi principale è che il risparmio era consistente in epoche passate, ma ora comporta più svantaggi che altro.

Non ci sono state mai prove scientifiche certe capaci di confermare definitivamente l’una o l’altra fazione, e la Commissione Europea ha lasciato che gli stati membri decidessero spontaneamente se abolire o meno il Cambio. L’Italia ha annunciato il suo “NO” sulla questione già l'anno scorso, ma non è detta l’ultima parola: i dibattiti conclusivi che si terranno a Bruxelles sono stati rinviati per via della pandemia di Covid-19, forse a dopo il 2021.