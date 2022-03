Cambio a sorpresa dall'ESA: Samantha Cristoforetti non sarà più comandante della ISS

Nella giornata di oggi è arrivato un nuovo comunicato stampa da parte dell'ESA e dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), che sembra riferire una notizia piuttosto insolita: la nostra astronauta italiana Samantha Cristoforetti non diventerà comandante della ISS, ma ricoprirà un ruolo simile e di alto prestigio.

Nel comunicato ufficiale delle due agenzie, che potete trovare come fonte a questa notizia, si legge chiaramente quando già vi abbiamo annunciato: la Cristoforetti non ricoprirà più il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, rettificando l'annuncio di qualche anno che ci aveva dato grandi speranze.

Sembra che il cambio di programmi sia giustificato come normale riprogrammazione delle spedizioni sulla ISS, ma è chiaro - e non così assurdo - immaginarsi che le motivazioni di questa variazione siano da ricercare nella guerra che si sta attualmente svolgendo in Ucraina.

AstroSamanta sarebbe dovuta tornare sulla Stazione Spaziale ad aprile di quest'anno, mediante la missione Crew-4 di SpaceX, e rimanerci per un bel po' di tempo (prendendo il comando della stazione e degli equipaggi delle Expedition 67 e 68).

Il futuro nebuloso e incerto per quanto riguarda la collaborazione spaziale tra USA e Russia, ha deciso di cambiare la durata delle missioni, riducendo i giorni nello spazio di Crew-4. Così facendo, la Cristoforetti non potrà più diventare comandante, ma assumerà il ruolo di leader del Segmento orbitale americano (USOS), cioè tutta quella parte di ISS composta da moduli e componenti americani, europei, giapponesi e canadesi della Stazione spaziale.

Insomma, una piccola occasione mancata di vedere la prima donna europea in assoluto al comando della ISS, nonché seconda italiana a ricoprire tale ruolo, ma non c'è poi da disperarsi più di tanto: Samantha Cristoforetti ricoprirà comunque una posizione di alto prestigio, e potrà comunque svolgere un lavoro che già immaginiamo sarà eccellente.

Vi lasciamo con le parole dell'astronauta italiana, che ha così commentato i recenti sviluppi: "È un onore per me essere a capo dello USOS, e questo ruolo comprende la maggior parte dei compiti che avrei assunto come comandante. Riconosco tuttavia che molte persone in Europa, in particolare molte donne, hanno tratto ispirazione dalla prospettiva di avere la prima donna europea comandante dell'ISS. Mi rammarico che questo non accadrà durante la mia missione, ma stiamo selezionando una nuova classe di astronauti e astronaute e sono certa che questa comprenderà donne molto preparate e determinate che saranno pronte, in un futuro non così lontano, ad assumere ruoli di leadership".

Qualora vi foste persi gli ultimi aggiornamenti, qui scoprirete come la guerra tra Russia e Ucraina ha sconvolto i piani dell'ESA.