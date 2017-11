Cambio al vertice di Open Fiber: Elisabetta ripa nuovo amministratore delegato

l Consiglio di amministrazione di OpEn Fiber Spa , riunitosi sotto la presidenza di Franco Bassanini, ha preso atto delle dimissioni rassegnate dall’amministratore delegato Tommaso Pompei, con decorrenza 1 gennaio 2018 e ha nominato, già Consigliere della Società, come amministratore delegato a partire da tale data.

Elisabetta Ripa, chiamata a dare continuità all’ambizioso progetto industriale di Open Fiber, ha fatto precedentemente parte del Gruppo Telecom con incarichi di crescente responsabilità nel Business Development, nello Sviluppo Internazionale e nella Finanza. Nel 2011 è stata nominata responsabile della Divisione Servizi Mobili (TIM) e, successivamente, Amministratore Delegato del Gruppo Sparkle. Nel biennio 2015 – 2016 è stata CEO di Telecom SA., azienda leader nelle telecomunicazioni e nei servizi digitali in Sud America. È attualmente Consigliere Indipendente di Autogrill e di Open Fiber.



Il passaggio di consegne con Tommaso Pompei segna la conclusione di una fase di start up dell’azienda che in meno di un anno ha visto l’avvio dei cantieri in oltre 50 grandi città italiane delle aree A e B, l’aggiudicazione delle prime due gare Infratel per la realizzazione di una infrastruttura pubblica in fibra ottica in 6.753 Comuni delle aree C e D (i cui primi cantieri sono stati aperti nelle ultime settimane). Nello stesso periodo Open Fiber ha avviato la sperimentazione per il 5G, è avanzata nelle definizione di un project financing a sostegno del piano industriale aziendale e ha strutturato un quadro di partnership commerciali con alcuni dei principali operatori di TLC del Paese.