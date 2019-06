Cambridge Analytica, multa da un milione di Euro in Italia per Facebook

Il Garante per la Privacy del nostro paese ha multato Facebook per un milione di Euro a causa degli illeciti registrati nell’ambito del caso Cambridge Analytica, che lo scorso anno ha avuto risonanza mondiale provocando non pochi problemi alla società americana.

La sanzione, imposta sulla base del vecchio Codice della Privacy, ammonta ad un milione di Euro e segue il provvedimento attraverso cui lo stesso Garante lo scorso gennaio aveva vietato al social network di Mark Zuckerberg di continuare a trattare i dati degli utenti italiani.

Facebook, tramite una nota diffusa da un portavoce ha voluto precisare che i dati di nessun utente italiano sono stati condivisi con la società, ma ha riconosciuto che “avremmo dovuto indagare di più nel 2015 sulle segnalazioni ricevute in merito a Cambridge Analytica. Siamo fortemente impegnati a proteggere la privacy. Esamineremo la decisione del Garante con attenzione e continueremo a lavorare con loro per fare chiarezza”.

Nella lunga nota, il Garante sostiene di aver “accertato che 57 italiani avevano scaricato l’app Thisisyourdigitallife attraverso la funzione Facebook login e che, in base alla possibilità consentita da questa funzione di condividere i dati degli “amici”, l’applicazione aveva poi acquisito i dati di ulteriori 214.077 utenti italiani, senza che questi l’avessero scaricata, fossero stati informati della cessione dei loro dati e avessero espresso il proprio consenso a questa cessione. La comunicazione da parte di FB dei dati alla app Thisisyourdigitallife era dunque avvenuta in maniera non conforme alla normativa sulla privacy. I dati non erano comunque stati trasmessi a Cambridge Analytica”.

La somma tiene conto, oltre che l’imponenza del database, anche le condizioni economiche di Facebook ed il numero di utenti mondiali ed italiani della società.

Cambridge Analytica, dopo lo scandalo dello scorso anno, è stata costretta a chiudere.