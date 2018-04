Cambridge Analytica voleva lanciare una criptovaluta basata sui dati degli utenti

Di recente abbiamo sentito parlare più volte di Cambridge Analytica, la compagnia "responsabile" per lo scandalo Datagate di Facebook, che è diventato un caso mondiale ed ha costretto l'amministratore delegato della compagnia ad intervenire davanti al Senato e Congresso degli USA.

Secondo quanto riportato da Reuters e New York Times, lo scorso anno la compagnia avrebbe tentato di sviluppare una propria criptovaluta basata sui dati degli utenti. Le intenzioni erano quelle di raccogliere fondi attraverso un'ICO.

La moneta avrebbe dovuto aiutare le persone a monetizzare i dati personali online e persino venderli, ha affermato l'ex dipendente di Cambridge Analytica Brittany Kaiser al Times.

La compagnia ha ottenuto i dati di 87 milioni di utenti Facebook, e nelle intenzioni sperava di raccogliere almeno 30 milioni di Dollari, riferisce Reuters a cui la stessa Cambridge Analytica ha confermato di aver studiato la tecnologia blockchain, senza però rivelare nulla riguardo piani relativi al lancio di una criptovaluta, tanto meno se tali piani siano ancora attivi.

La società avrebbe iniziato a lavorare sulla propria moneta a metà 2017, sotto la supervisione del CEO Alexander Nix e l'ex dipendente Brittany Kaiser. I piani dell'azienda di lanciare un'ICO erano ancora nelle fasi iniziali quando Nix e stato sospeso e la fuga di dati da Facebook ha iniziato a guadagnare le prime pagine dei principali giornali, oltre che l'attenzione a livello mondiali.

Le ICO comunque sono diventate sempre più un metodo per le piccole imprese di raccogliere soldi, sebbene per molte rappresentino un metodo "discutibile". Aziende come Kodak e Telegram, però, sono salite sul carro lanciando delle ICO, che nel frattempo sono anche finite sotto l'occhio della SEC come titoli che devono essere regolamentati.