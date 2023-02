La Camera d'Ambra: la misteriosa storia di una stanza da 300 milioni di dollari

La Camera d'Ambra poteva essere trovata nei dintorni del castello di Charlottenburg a Berlino, venne progettata dallo scultore Andreas Schlüter ed è uno dei primi esempi di utilizzo dell'ambra nell'interior design. Considerata l'"ottava meraviglia del mondo", la stanza scomparve senza lasciare traccia durante la seconda guerra mondiale.

Nel 1701 Schlüter era l'architetto capo della corte reale di Prussia e insieme all'artigiano danese Gottfried Wolfram crearono questa bellezza per il re Federico I e sua moglie Sofia Carlotta di Hannover. Tuttavia, la stanza venne donata alla Russia nel 1716 per celebrare la nuova alleanza russo-prussiana: la Camera conteneva 6 tonnellate di ambra, per un valore stimato fino a 290 milioni di dollari di oggi.

Dopo essere sopravvissuta per 200 anni e persino alla Rivoluzione Russa, la Camera d'Ambra venne saccheggiata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. Per qualche anno venne esposta nel castello di Königsberg, ma quando le sorti della guerra iniziarono a cambiare e la città venne pesantemente bombardata dalle forze alleate, la Camera fu spostata... e non si è più trovata.

Una delle ipotesi più supportate, vede i pannelli della stanza essere stati trasportati sul transatlantico Wilhelm Gustloff (con tanto di testimoni oculari che affermano di averla vista), che venne silurata dai sottomarini sovietici nel gennaio 1945. Tuttavia, è probabile che la Camaera d'Ambra sia stata tristemente distrutta a Königsberg, forse dagli stessi soldati dell'Armata Rossa sovietica, mentre saccheggiavano la città.

Anche se fossero sopravvissute piccole porzioni dei pannelli, è probabile che ormai sarebbero state irrimediabilmente danneggiate della fragilità del materiale con cui sono state costruite.