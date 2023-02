L'AI Camera di Honor Magic5 Pro sarà da Guinness World Record: lancio al MWC

La nuova Serie Magic di Honor sarà lanciata al MWC 2023 che prenderà il via nelle prossime settimane, ed il produttore ha annunciato una partnership con Guinness World Record per presentare in anteprima la nuova fotocamera di Magic5 Pro.

Il lancio del dispositivo è in programma alla fiera di Barcellona il 27 Febbraio 2023 alle ore 13:30 italiane.

Honor spiega di aver sfruttato le potenzialità dell’AI Camera di Honor Magic5 Pro per immortalare la performance di Piotr “Grabo” Grabowski, il cestista professionista che durante l’azione sportiva ha superato il record mondiale effettuando uno slam dunk da 3,20 metri di altezza. Lo scatto ufficiale dell’azione è disponibile in calce, mentre su HiHonor è presente una pagina d’approfondimento legata al Guinness World Record.

Il produttore ha preannunciato che il comparto fotografico l’Honor Magic5 Pro porterà anche delle importanti innovazioni in termini di scatto di immagini come dimostra questo progetto.

Chiaramente, seguiremo in diretta il lancio del dispositivo su queste pagine con tutti gli aggiornamenti del caso. Ricordiamo che Everyeye sarà presente al Mobile World Congress di Barcellona con il caporedattore della sezione tech Alessio Ferraiuolo, che invierà in diretta dalla fiera tanti contenuti per i nostri lettori.