Questa camera scatta 250 milioni di volte più veloce di quelle normali e vede gli atomi

Quattromillesimi di secondo. È questa la velocità che impiegano le migliori fotocamere digitali sul mercato. Per scattare un'istantanea di quello che succede agli atomi, però, avremmo bisogno di un otturatore che scatta molto più velocemente... così gli scienziati hanno creato una camera che scatta 250 milioni di volte più veloce di quelle normali.

Il risultato finale? Un dispositivo che scatta in appena un trilionesimo di secondo e può catturare quello che gli scienziati chiamano "disordine dinamico", ovvero quando gruppi di atomi si muovono e danzano in un materiale in modi specifici per un certo periodo, ad esempio innescati da una vibrazione o da un cambiamento di temperatura.

"Con questa tecnica, saremo in grado di osservare un materiale e vedere quali atomi sono nella danza e quali sono fuori gioco", afferma lo scienziato dei materiali Simon Billinge della Columbia University di New York. "Ci offre un modo completamente nuovo per districare le complessità di ciò che sta accadendo in materiali complessi, effetti nascosti che possono potenziare le loro proprietà."

Gli scienziati hanno puntato la loro fotocamera su un materiale chiamato tellururo di germanio (GeTe), ampiamente utilizzato per convertire il calore residuo in elettricità o l'elettricità in raffreddamento. Attraverso modelli basati su osservazioni catturate dalla nuova fotocamera, in futuro sarà possibile migliorare la comprensione scientifica di questi materiali e processi.

Certo, c'è ancora molto lavoro da fare, ma questo è un ottimo inizio.