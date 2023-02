Un camion con 40 tonnellate di materiale radioattivo sta vagando per gli Stati Uniti

Come ti sentiresti se nella tua città girasse un camion con 40 tonnellate di rifiuti tossici di proprietà dello Stato? Saresti, sicuramente, sotto effetto di un mix di preoccupazione e ira. Purtroppo, questo è proprio quello che sta accadendo negli Stati Uniti.

Il Transuranic Waste Processing Center sta supervisionando lo smaltimento dei rifiuti dell’impianto Oak Ridge National Laboratory, in Tenesse. Non avete mai sentito parlare di questa struttura? Beh, è solamente il luogo in cui è nata la bomba atomica sganciata su Nagasaki, in Giappone, nel 1942. Negli articoli trasportati dai camion ci sono oggetti che sono stati a stretto contatto con il plutonio.

Sono definibili “rifiuti transuranici” tutti gli oggetti che sono stati contaminati da qualsiasi elemento il cui numero atomico è superiore a quello dell’uranio, cioè 92. Questa descrizione dovrebbe farti accapponare la pelle, perché per considerare un oggetto come “radioattivo” basta che questo raggiunga un numero atomico superiore a 83… Ergo, il TWPC sta trasportando del materiale estremamente pericoloso, frutto delle “attività legate alla difesa” della Seconda Guerra Mondiale.

Gli articoli radioattivi sono destinati ad essere spostati in un deposito sotterraneo di scorie nucleari a Carlsbad, nel New Mexico. In loco ci sarebbe un vero e proprio impianto di “smaltimento permanente” gestito dal governo statunitense.