Un cammello ha attaccato e ucciso due uomini negli Stati Uniti

Potrebbero sembrare delle creature tranquille e non pericolose, ma recentemente un cammello ha attaccato e ucciso due uomini dopo essere fuggito da uno zoo. L'animale è scappato della fattoria didattica Shirley Farms, dove le condizioni non erano sicuramente accettabili (gli animali avevano poca acqua e nessuna barriera per proteggere il pubblico).

"I poliziotti sono arrivati ​​sulla scena e hanno trovato due vittime prive di sensi a terra a Shirley Farms e un cammello ancora a piede libero", riportano gli sceriffi sulla pagina Facebook. "L'ufficio dello sceriffo della contea di Obion, l'ufficio dello sceriffo della contea di Lake, il dipartimento di polizia di Ridgely erano tutti sul posto nel tentativo di prestare soccorso e spostare le vittime in un luogo sicuro".

Il cammello ha persino attaccato un veicolo della polizia e, poiché la situazione stava diventando pericolosa, le forze dell'ordine hanno dovuto abbattere la creatura. Perché l'animale si è mostrato così aggressivo? Gli esperti non sanno dare una risposta definitiva alla questione. Solitamente i cammelli mostrano un comportamento poco aggressivo, tranne i maschi durante la stagione degli amori.

Quello che è certo è che le creature della Shirley Farms vivevano in condizioni pessime: come evidenziato dal Guardian nel 2019, l'unico accesso all'acqua potabile per i cammelli e le zebre era un piccolo torrente fangoso poco profondo che scorreva attraverso il loro recinto. "L'accesso all'acqua potabile è necessario per prevenire la disidratazione e la diffusione di malattie/parassiti", affermava il rapporto.

