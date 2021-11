Una campagna marketing virale si prende gioco di Samsung: l'azienda diventa 'Same Song'!

Samsung si sta preparando ad un 2022 scoppiettante, grazie al lancio dei prossimi smartphone della serie Galaxy S22 e del Galaxy S21 FE. Come spesso succede, però, la compagnia è stata "vittima" di una scherzosa campagna marketing di un'azienda rivale, Tecno, specializzata in smartphone di fascia medio-bassa per i mercati emergenti.

Sul suo profilo Twitter, infatti, Tecno ha postato un'immagine che dice "Don't repeat the SAMESONG, try something new", con un chiaro gioco di parole tra "same song" e Samsung. Come se ciò non bastasse, l'immagine riprende chiaramente il logo del colosso coreano, come potete vedere dallo screenshot che trovate in calce.

In italiano, la frase pubblicata da Tecno è traducibile come "non suonare sempre la stessa musica, prova qualcosa di nuovo": l'obiettivo della campagna marketing è quello di promuovere il nuovo top di gamma dell'azienda, Phantom X. il dispositivo è stato rilasciato in alcuni mercati, come quello indiano e quello cinese, il 6 luglio 2021, è un device dual SIM con schermo Super AMOLED da 6.7" e con un chipset MediaTek Helio G95. La RAM del dispositivo è di 8 GB, mentre la sua memoria interna arriva fino a 256 GB.

La particolarità della campagna marketing è ovviamente quella di prendersi gioco del colosso coreano per la ripetitività dei suoi device e per gli scarsi cambiamenti tra uno e l'altro, ma la stessa Tecno ha preso spunto da Samsung con Phantom X, la cui fotocamera presenta un design identico a quello utilizzato per il Samsung Galaxy S9 del 2019.