Questa campagna scam si finge YouTube su Google: attenzione a dove cliccate!

Mentre i tecnici di casa Google lanciano la feature per riprodurre i capitoli dei video YouTube in loop, emerge grazie agli esperti di cybersicurezza una campagna truffaldina presente proprio su Google, la quale propone un falso collegamento a YouTube che porta a una pagina finta del supporto tecnico Microsoft.

Per quanto bizzarra possa suonare questa tipologia di truffa, in realtà alcuni utenti sembrano esserci cascati. Secondo quanto segnalato dalla rinomata società di sicurezza informatica Malwarebytes, sul motore di ricerca più utilizzato al mondo sarebbero apparsi degli annunci pubblicitari di YouTube apparentemente legittimi ma, in realtà, fasulli. Cliccandoci sopra, gli utenti vengono reindirizzati a una pagina dove il presunto supporto tecnico di Microsoft avvisa della presenza di problemi di sicurezza sul PC bersaglio con una finta notifica di Windows Defender.

I colleghi di Bleeping Computer hanno chiamato il numero indicato sul sito, scoprendo che si tratta del classico call center estero dove il "tecnico dell'assistenza" richiede di scaricare e installare TeamViewer per “correggere l’errore”. In realtà, come già molti esperti e internauti sanno, i truffatori bloccano il PC o fanno finta che ci siano dei virus al suo interno, chiedendo poi il pagamento di una quantità importante di denaro in cambio di “assistenza”.

La campagna di malvertising è ancora in corso sul motore di ricerca Google e, per questa ragione, si consiglia di prestare estrema attenzione a ciò che si apre durante la ricerca di YouTube o, magari, di altri contenuti. Una soluzione provvisoria consiste nell’utilizzo di VPN, servizio che reindirizza gli utenti al sito YouTube legittimo.

Sempre à propos di Google e dei suoi servizi, ricordiamo che Google Pay è stato sostituito da Google Wallet.