Campagne di disinformazione organizzate da 70 paesi, anche l'Italia presa di mira

Un nuovo rapporto pubblicato dai ricercatori dell'Università di Oxford sostiene che circa settanta nazioni a livello mondiale starebbero mettendo in atto sforzi per organizzare campagne di disinformazione in rete. Le informazioni sono state raccolte da organizzazioni giornalistiche, gruppi della società civile e dagli stessi Governi.

Secondo quanto affermato dal New York Times, è stato scoperto che il numero totale di paesi che avrebbero messo in campo sforzi per la diffusione di fake news sarebbe più che raddoppiato a 70 negli ultimi due anni. Nello specifico, sarebbero emerse prove che almeno un partito politico o entità governativa in ciascuno di queste nazioni si sarebbero impegnati nella manipolazione dei social media.

Facebook continua a confermarsi il primo social network per disinformazione: sulla piattaforma di Mark Zuckerberg è stata rilevata la presenza di campagne di propagande organizzate in 56 paesi.

Un altro aspetto preoccupante evidenziato dal rapporto, accessibile tramite questo indirizzo, è rappresentato dalle nuove metodologie messe in campo. A quanto pare non ci si limiterebbe a diffondere fake news o messaggi a favore di un determinato partito o organizzazione, ma si starebbero prendendo di mira anche i giornalisti.

Rispetto a qualche tempo fa, gli organizzatori delle campagne diffamatorie avrebbero anche capito il funzionamento degli algoritmi dei social per aggirarli e garantire una maggiore visibilità ai post diffamatori. Ciò si traduce in meme o video che diventano virali in poco tempo.

In Italia è stata rilevata la presenza di bot, a differenza di altre nazioni in cui sarebbero scesi in campo anche altri sistemi. Il nostro paese è risultato essere principalmente oggetto di campagne di disinformazione e diffusione di fake news.