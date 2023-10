Il Campanaro bianco è l'uccello più rumoroso al mondo e può spaccarvi i timpani

Nelle montagne dell'Amazzonia brasiliana, un suono potente risuona tra gli alberi. Non è il rombo di un tuono o il grido di un animale selvaggio, ma il richiamo di accoppiamento del Campanaro bianco, un uccello che, nonostante le sue dimensioni simili a quelle di un piccione, emette il richiamo più forte mai registrato tra gli uccelli.

Questo richiamo straordinario, simile al suono di un allarme antincendio, ha una pressione sonora tre volte superiore a quella del precedente detentore del record, la Piha urlatrice. Gli ornitologi sono rimasti affascinati da questo fenomeno, chiedendosi come un uccello così piccolo possa produrre un suono così potente e come le femmine, che spesso sono vicine al maschio quando emette il suo richiamo, possano sopportare un volume così elevato senza subire danni all'udito.

Per farvi capire la potenza, dovete sapete che la creatura produce vocalizzazioni fino a 125,4 decibel. Molto più forte di un trapano elettrico e vicino al rombo del motore di un aereo.

Mario Cohn-Haft, uno degli autori dello studio e ornitologo presso l'Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, descrive il richiamo del pennuto come il suono di qualcuno che batte sul metallo, simile a un fabbro al lavoro. Sorprendentemente, questa non è una tattica di sopravvivenza, ma piuttosto una manifestazione di selezione.

Le femmine di Campanaro bianco, infatti, sembrano preferire e incoraggiare maschi più rumorosi. Questa preferenza per il volume ha portato gli scienziati a riflettere sulle diverse direzioni estetiche intraprese dalle varie specie, paragonandole ai generi d'arte, dove il volume può diventare esteticamente elaborato, proprio come in una sinfonia o in un brano rock.

Tuttavia, rimangono alcune domande senza risposta. Perché, ad esempio, il Campanaro bianco ha sviluppato un richiamo così potente invece di adottare tattiche meno rischiose come danze elaborate o piumaggi brillanti? Jeff Podos, bioacustico presso l'Università del Massachusetts Amherst, ritiene che ciò possa essere legato all'evoluzione del loro becco, che si è sviluppato per mangiare frutti di grandi dimensioni e che, aprendosi molto, offre la struttura perfetta per produrre richiami potenti.