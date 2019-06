Campanello d'allarme per Bezos: Amazon perde quote di mercato?

Una nuova stima relativa alla quota di mercato di Amazon sostiene che il gigante tecnologico potrebbe non essere così dominante come ipotizzato e pensato da molti. Secondo il rapporto di eMarketer, nonostante il brand sia stato classificato come quello con valore più alto al mondo, starebbe perdendo posizioni nel settore delle vendite online.

Nei dati diffusi dagli analisti, infatti, la percentuale delle vendite online generate da Amazon sarebbe passata dal precedente 47% all'attuale 37,7%, sul mercato americano.

Le motivazioni sarebbero da ricercare nelle dichiarazioni diffuse dall'amministratore delegato del gruppo, Jeff Bezos, nella lettera annuale agli azionisti, in cui affermava che le vendite dei venditori di terze parti di Amazon erano arrivate a recuperare oltre il 58% alla merce fisica venduta da Amazon. Tali vendite sono cresciute in maniera sostanziale dai 0,1 miliardi di Dollari del 1999 ai 160 miliardi di Dollari del 2018. Di fatto, secondo le stime, ad oggi le vendite effettuate dai rivenditori di terze parti rappresenterebbero il 58% di quelle totali.

Secondo quanto affermato da un rappresentante di eMarketer al Business Insider, questo ridimensionamento delle vendite potrebbe rappresentare un ulteriore campanello d'allarme per Amazon, e potrebbe aumentare le pressioni da parte della Federal Trade Commission che starebbe avviando una serie di indagini sui colossi della Silicon Valley, Amazon compresa.

Proprio quest'oggi la società di Seattle ha svelato di aver nuovamente cambiato la politica sui preordini.