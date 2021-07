Un campeggiatore è stato braccato per una settimana da un orso grizzly

Un campeggiatore solitario è stato braccato per una settimana da un orso grizzly. L'uomo (di cui non sappiamo il nome) non aveva munizioni per difendersi e non riusciva a dormire per la paura ma, fortunatamente, è stato salvato dalle autorità qualche giorno dopo. Sicuramente un'esperienza che gli resterà impressa nella mente per tutta la vita.

Tutto ha inizio in un campo minerario a 64 chilometri dalla città di Nome (in Alaska). Il 16 luglio la guardia costiera, mentre sorvolava l'area per un volo di routine, notò qualcosa di abbastanza insolito: un cartello di SOS in cima a una baracca, con una persona che agitava entrambe le braccia in aria.

Atterrati, gli uomini si resero conto delle condizioni dell'uomo: stremato, con diversi lividi al petto e una gamba ferita. "Sembrava decisamente che fosse là fuori da un po'", ha dichiarato il tenente AJ Hammac - copilota dell'elicottero che ha soccorso l'uomo - al New York Times. Il campeggiatore - con un'età compresa tra 50 e 60 anni - ha dichiarato loro che un orso lo stava perseguitando da una settimana, tornando nella sua cabina ogni notte.

"Ad un certo punto, l'orso lo aveva perfino trascinato fino al fiume", ha spiegato il tenente comandante Jared Carbajal. É proprio in questo modo che l'uomo si è procurato le sue ferite. Dopo essere stato prelevato, il campeggiatore è stato riportato nella città e nell'ospedale più vicino per curare le lesioni.

Non si scherza con gli orsi grizzly: queste creature possono arrivare a pesare fino a 600 chilogrammi e sono capaci di correre in brevi raffiche fino a 64 chilometri all'ora.